Des rumeurs courent sur la sexualité d'Alain Delon: que risque-t-on à diffuser de telles informations?

Ces dernières heures, un passage de ce livre retient l’attention de tous les médias. Bernard Violet évoque la sexualité de l’acteur et de nombreux témoignages lui permettant de penser que Delon était bisexuel, au moins pendant les 30 premières années de sa vie. Une révélation qui choque, non pas par son contenu mais parce qu’il s’agir pour certains d’une forme "d’outing" à l’égard – qui plus est – d’une personne décédée.

Il faut alors prouver qu'il y a eu faute et puis un dommage et qu'il y a un lien entre les deux. Si le lien de causalité est avéré, le plaignant aura droit à des dommages.

C'est effectivement possible à condition de déposer plainte pour atteinte à la vie privée. Cela peut se faire au civil dans le cas où est révélée l'homosexualité ou des éléments de la vie sexuelle et donc privée, sans votre consentement.

Si la révélation est fausse, dans ce cas, on peut se tourner vers le pénal et porter plainte pour calmonie et diffamation. Cela est passible d'une peine de prison d'un an maximum et jusqu'à 200 euros d'amende.

Par exemple, un magazine people et Touche pas à mon poste ont révélé la bisexualité d'Angèle contre son gré. Sa famille n'était, à l'époque, pas au courant. La jeune femme a confié après coup qu'elle gardait de ce outing forcé un souvenir extrêmement violent.

Angèle et sa compagne de l'époque ont porté plainte contre le média. Elles ont gagné leur procès. La chanteuse ensuite a reversé l'argent à des associations.

