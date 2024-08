Deux cavaliers en finale du saut d'obstacles, Emma Plasschaert croit encore au bronze

La voile va peut-être permettre à Emma Plasschaert de grimper encore au classement en ILCA 6 à l'issue de la course aux médailles qui rassemble les dix premiers des régates qualificatives et où les points sont doublés. L'Ostendaise pense que la médaille de bronze est encore possible. Elle est 6e alors que l'or et l'argent sont déjà assurés pour la Néerlandaise Marit Bouwmeester et l'argent pour la Danoise Anne-Marie Rindom.

Lucas Claessens et Eline Verstraelen, 19es en Nacra après 6 régates, poursuivent leur compétition, toujours à Marseille.