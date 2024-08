D'importants bouchons vers la Côte à la suite d'accidents: "Il n'y a aucun itinéraire fluide"

En raison du beau temps, le trafic était déjà chargé ce matin vers la Côte. A 9h15, le premier accident s'est produit sur l'E34 Anvers-Knokke au niveau du tunnel de Zelzate. "Une voiture avec une remorque a commencé à vaciller et ensuite la remorque s'est détachée et a pris feu. Le tunnel a également été endommagé", a déclaré M. Bruyninckx.

Les automobilistes qui prennent la route de la Côte avec cette chaleur devront tenir compte d'embouteillages monstres. A la suite de deux accidents sur l'E34 et l'E40, les temps d'attente en matinée lundi allaient jusqu'à deux heures au moins, indique le Centre flamand du trafic. "Il n'y a actuellement aucun itinéraire fluide vers la Côte. Evitez la zone si vous le pouvez", a déclaré le porte-parole Peter Bruyninckx.

Le tunnel de Zelzate vers la Côte étant fermé et le véhicule devant être remorqué, le Centre flamand du trafic a rapidement mis en place des déviations vers la Côte, concentrant encore plus de trafic vers l'E17 et l'E40.

Vers 9h45, un carambolage a eu lieu à Drongen (Tronchiennes). Sept voitures ont été impliquées dont six ont dû être remorquées. "Le remorquage se passe relativement bien, mais nous sommes confrontés à un véritable embouteillage, car il n'y a de passage que sur une seule voie."

Un autre accident s'est également produit sur l'E40 lundi matin, provoquant des retards supplémentaires vers la Côte.