Doit-on s'attendre à avoir de plus en plus de pannes informatiques mondiales? Voici la réponse d'un expert en cybersécurité

La panne chez Microsoft aurait-elle pu avoir davantage de répercussions plus graves?

Axel Legay: Oui. Quand on voit que les transports ont été bloqués partout dans le monde, on sait que par ricochet cela aurait pu paralyser les transports beaucoup plus longtemps, donc auait pu entraîner des problèmes économiques considérables mais également des problèmes de communication et donc éventuellement des problèmes de sécurité à la fin puisque les services ne pouvaient plus communiquer entre eux. Cela aurait pu avoir des répercussions plus graves et je pense qu'on a de la chance que la panne ait été corrigée assez rapidement.

Pourquoi ce type de problème pourrait se produire de plus en plus souvent à l'avenir?

Nous sommes face à des logiciels qui deviennent de plus en plus gros. C'est parfois à se demander qui les personnes qui programment ces logiciels savent encore comment ils fonctionnent tant ils sont énormes. Ils sont de plus en plus gros, mais ils sont aussi de plus en plus interconnectés. Une panne sur un logiciel peut avoir de plus en plus d'impact sur les autres logiciels et à l'avenir, ce phénomène ne va faire que s'amplifier puisque le monde se digitalise et s'interconnecte de plus en plus. Donc plus d'interconnexions dans un monde plus digitalisé, cela signifie des logiciels plus grands, plus gros et donc de plus en plus de risques...