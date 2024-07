Emeline Detilleux déçue de n'avoir pu terminer, mais "c'est une expérience incroyable"

La championne de Belgique était un peu déçue de n'avoir pu aller au bout de sa course, les concurrents doublés doivent en effet s'arrêter, mais pour ses premiers Jeux, la vététiste de Cerfontaine, 24 ans savourait l'expérience. "C'était une ambiance incroyable, il y avait énormément de monde, pour moi aussi, il y avait beaucoup de Belges, je n'ai jamais connu ça. C'était vraiment fou comme course, ça fait rêver", a commenté Emeline Detilleux en zone mixte.

"J'ai vraiment tout donné, et j'ai essayé aussi de profiter au maximum. Avec une crevaison au deuxième tour, j'ai perdu pas mal de temps et surtout cela m'a fait perdre le contact avec le bon groupe. Je suis assez déçue de ne pas avoir terminé, parce que j'ai tout donné. Mais Pauline était vraiment sur une autre planète, ce qui a rendu la course très rapide. Beaucoup plus qu'en temps normal. Le circuit a fait aussi que les écarts étaient vraiment énormes. Mais c'est une expérience incroyable, j'espère être à Los Angeles dans quatre ans."