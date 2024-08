En vacances, 16% des Belges ne supportent pas les enfants... des autres: voici ce qui vous agace le plus en congé

Partager:

À l'occasion des vacances d'été, le tour-opérateur TUI a sondé près de mille Belges sur le thème des vacances. Il s'est notamment intéressé à cette question : qu'est-ce qui vous contrarie le plus pendant vos vacances ?

Pendant plusieurs semaines, le tour-opérateur TUI a décidé d'aborder différents thèmes liés aux vacances en sondant près de mille Belges. Après s'être intéressé aux questions "Qui s'occupe de l'organisation des vacances d'été ?" ou encore "Pour quoi dépensez-vous le plus d'argent pendant vos vacances ?", TUI s'est penché sur une nouvelle question : "Qu'est-ce qui vous contrarie le plus durant vos vacances ?" Et en première position, on retrouve la crainte des touristes bruyants. Alors que les vacances sont une période où il est essentiel de trouver du calme et de recharger ses batteries, 54 % des personnes sondées expliquent que leur pire cauchemar est de croiser un groupe de touristes bruyants.

En deuxième position, on trouve la chambre d'hôtel : 43 % des sondés ont des attentes très élevées quant à la propreté et au confort de la chambre qu'ils ont réservée. La nourriture dans l'hôtel peut également être un facteur de contrariété, comme le montrent les 29 % des répondants qui affirment avoir déjà séjourné dans un hôtel ne répondant pas à leurs attentes en matière de repas. À lire aussi Partir en vacances avec ou sans les enfants? Voici les habitudes des Belges Enfin, et de manière plus surprenante, 16 % des personnes interrogées expliquent qu'elles peuvent être gênées par... les enfants des autres. En effet, il est parfois plus difficile de supporter le bruit des autres enfants plutôt que celui des siens. Heureusement, grâce aux réseaux sociaux, de nombreuses personnes peuvent désormais laisser un commentaire sur les points forts et/ou les points faibles de l'établissement, aidant ainsi les autres à faire un choix.