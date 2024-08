Enorme succès pour la venue du pape François au Stade Roi Baudouin fin septembre: la capacité d'accueil est dépassée

La demande de tickets pour l'eucharistie du pape François au Stade Roi Baudouin dépasse les 35.000 places disponibles, poussant les organisateurs à prioriser les réservations de groupe et à ajouter des places supplémentaires.

La demande de tickets pour l'eucharistie que le pape François célèbrera au Stade Roi Baudouin au dernier jour de sa visite en Belgique, le dimanche 29 septembre, dépasse les 35.000 places actuellement disponibles, indique la conférence épiscopale dans un communiqué jeudi.

Un premier contingent de places a été mis à disposition des personnes individuelles le 19 août et toutes ont trouvé preneur en moins de deux heures via Ticketmaster. Les demandes émanant des paroisses et des mouvements d'Église qui pouvaient réserver jusque 50 places dépassent également largement les capacités offertes.