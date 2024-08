Esprit vend les droits de sa marque à la société britannique Alteri

La marque continuera d'exister "dans un avenir immédiat", précise l'entreprise. Ses produits continueront d'être fabriqués et vendus en Allemagne, sous une forme encore inconnue. Alteri possède, entre autres, l'entreprise de mode CBR Fashion, avec les marques Street One et Cecil.

Esprit a également annoncé vendredi la fermeture de ses 56 boutiques en Allemagne d'ici la fin de l'année. Environ 1.300 employés, y compris ceux du siège à Ratingen, perdront leur emploi. "Les entreprises doivent être liquidées et les produits vendus. L'investisseur financier ne reprendra pas les activités opérationnelles, c'est-à-dire ni les succursales ni les employés", écrit l'agence de presse allemande dpa.