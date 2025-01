Europ Assistance enregistre une hausse des accidents de ski durant les vacances d'hiver: comment l'expliquer?

Touring Assistance Voyage et Europ Assistance ont enregistré une augmentation des interventions durant les vacances d'hiver (vacances de Noël) 2024-2025 par rapport à l'année précédente, indiquent-ils vendredi. Si le premier a constaté une baisse des accidents sur les pistes de ski, le second fait en revanche état d'une augmentation.

"Les conditions de ski étaient et sont toujours très bonnes dans les Alpes. Il avait neigé avant les vacances, il a neigé au début des vacances et donc, ça a attiré beaucoup de monde dans les stations de ski. Ce qui veut dire plus de fréquentation, et donc un risque d'avoir plus d'accidents", éclaircit Xavier Van Caneghem, porte-parole d'Europ Assistance.

Les blessures répertoriées concernaient en particulier des fractures, contusions, déchirures ligamentaires ou tendineuses, et traumatismes crâniens. "Comme les conditions étaient bonnes, la situation est différente comparée à celle d'il y a un an ou deux où, là, lorsqu'il y avait une chute, les gens tombaient sur un sol dur et gelé. Cette année, c'était plutôt sur un sol enneigé. Le type de lésion ou de blessure était plus léger cette année. 13% des cas ont mené à une hospitalisation (passer une nuit ou plus à l'hôpital), c'était 18% l'année passée. Ce qui nous démontre que les blessures étaient globalement plus légères", explique le porte-parole d'Europ Assistance.

Les destinations ensoleillées ont aussi connu un franc succès et Europ Assistance y a constaté une hausse de 13% des cas médicaux. De son côté, Touring décompte 300 dossiers médicaux ouverts destinations ski et non-ski confondues. Cela représente une légère baisse de 13 dossiers par rapport à l'année précédente.

Dans les destinations ensoleillées, les interventions les plus fréquentes concernaient des chutes, des problèmes cardiaques et des infections. Les cinq pays d'où provenait le plus grand nombre d'appels sont la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Espagne.

Les assistances dépannage ont également augmenté avec 17% de plus dans les pays à destination des stations de ski et 10% supplémentaires vers les destinations "non-ski".