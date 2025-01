Voici les pistes de luge et de ski ouvertes ce vendredi en Belgique

Les amateurs de glisse peuvent se rendre ce vendredi à Ovifat, au Mont Spinette et au domaine de Losheimergraben dans les Cantons de l'Est. Ces trois destinations proposent en effet une couche de neige suffisante, ressort-il du bulletin d'enneigement diffusé par l'agence de tourisme des Cantons de l'Est.

A la Baraque de Fraiture (Vielsalm, province de Luxembourg), il est possible de faire du ski alpin et de la luge. Sur la quinzaine de domaines que comptent les Cantons de l'Est, seuls trois seront donc accessibles ce vendredi. Les enfants pourront faire du traineau ou de la luge sur la piste d'Ovifat, qui dispose d'une couche de 15 centimètres de neige ce matin. Deux pistes de ski alpin de cette station (verte et bleue) sont aussi ouvertes.

Au Mont Spinette, une piste de ski de fond de 11 kilomètres, non tracée, offre 10 centimètres de neige.

A Losheimergraben, à un jet de pierre de la frontière allemande, 15 centimètres de neige recouvrent le sol et les trois pistes de ski de fond, allant de 4 à 12 kilomètres, sont ouvertes.