Evénements folkloriques réservés aux hommes: pourquoi les plaintes pour discrimination sont-elles vouées à l’échec?

Sa présence a été prise avec humour par certains, mais avec colère par d’autres, pour qui une femme n’avait rien à faire dans la salle ce soir-là. Interrogée par No Télé, Marie-Christine Marghem a fait savoir au Petit Cabaret Wallon "qu'ils auraient tout intérêt à s'ouvrir à la modernité de notre temps pour être suivis par un public plus large et plus nombreux".

Mais au-delà de la question des traditions sexistes dans le folklore, des femmes pourraient-elles porter plainte pour discrimination ?

La réponse est non, c'est l’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes qui le confirme. La loi prévoit des exceptions au dispositif de lutte contre les discriminations et le sexisme et dit qu'il peut y avoir une distinction basée sur le sexe dans les domaines culturels et folkloriques si elle est fondée sur un but légitime et avec des moyens appropriés.

Par exemple, dans le cas qui nous occupe, ces séances du vendredi réservées aux hommes peuvent avoir lieu : l'exception peut s'appliquer au nom du folklore et de la tradition.