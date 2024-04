Face à la stratégie de la prochaine Commission européenne sur le climat, Coalition Climat prévient: "C'est foncer droit dans le mur"

Face au récent document de stratégie devant guider la prochaine Commission européenne pour les 5 prochaines années, la Coalition Climat fulmine. En cause ? Selon elle, l'instance européenne "échoue à reconnaître la crise climatique comme une priorité", explique-t-elle dans un communiqué.

La Coalition, qui représente plus de 100 organisations, dont des ONG et des syndicats, tire la sonnette d'alarme. Elle souhaite rappeler, en particulier à la Belgique, "qu'en cette décennie critique, il y a urgence à approfondir le Green Deal et à mener une transition juste". Ils regrettent notamment que, comparé à 2019, le projet d'Agenda stratégique ne se concentre que brièvement sur la crise climatique.