Chaleur: voici les conseils essentiels pour éviter la déshydratation cet été

Léonor Cosyns, médecin urgentiste au CHIREC de Braine L'Alleud, insiste sur l'importance de rester vigilant, particulièrement pour les personnes vulnérables : "Les personnes âgées, elles, ne vont pas ressentir la soif. C'est vraiment super important pour elles de stimuler, de leur faire boire, mais c'est aussi toujours aux alentours d'un litre et demi. Il y a certaines personnes qui ont un métabolisme différent, comme les diabétiques ou les insuffisants rénaux, qui vont aussi devoir boire en fonction des besoins. Mais ça, c'est assez spécifique".

Quels sont les symptômes de la déshydratation ?

Le manque d'eau dans l'organisme perturbe son bon fonctionnement, et les symptômes sont nombreux. "Cela commence par des maux de tête. On peut aussi ressentir une faiblesse généralisée, une grande fatigue, et parfois même des nausées. Chez les personnes âgées, la déshydratation peut se manifester par de la confusion et de l'irritabilité", explique le Dr. Cosyns.

Comment bien s'hydrater ?

Pour maintenir une bonne hydratation, il est recommandé de consommer des aliments riches en eau, comme les pastèques, les concombres ou encore les tomates. Par ailleurs, il est préférable d'éviter l'eau trop froide, qui peut donner une fausse sensation de désaltération. Les boissons sucrées et l'alcool sont également déconseillés, car ils favorisent la déshydratation.