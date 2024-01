Froid et gel: comment protéger au mieux les bébés?

Pendant ses premiers mois, le bébé n’est pas capable de bien contrôler la température de son corps. Il souffre plus du froid et de la chaleur que les enfants ou les adultes, sans être capable de le dire. Il faut donc l'habiller en fonction de la température et essayer de décoder ses signes d’inconfort : trop froid, trop chaud.

"On met beaucoup de couches. Là, elle a un body, un t-shirt, un pull et en plus de ça, une grosse veste", détaille Laura. La maman prend bien soin de sa petite fille de 3 mois: "Je lui mets quand même des petites moufles, des petites chaussettes et un bon bonnet, parce qu’ils perdent beaucoup de chaleur par la tête. Il n’y a que le nez qui dépasse", s’amuse Laura.