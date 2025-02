Grève SNCB: le trafic ferroviaire fortement perturbé ce samedi, voici ce qui vous attend

Tout comme vendredi, peu de trains circuleront en Wallonie samedi, dernier jour d'une grève menée par deux syndicats du rail (SIC et SACT), ressort-il du service alternatif partagé jeudi par la SNCB. Plus de 150 gares ne seront pas desservies de toute la journée samedi, la majorité en provinces de Namur, du Brabant wallon et de Luxembourg.