Grève sur le rail: quel est l'impact sur la circulation des trains ce weekend et début de semaine?

Concrètement, les perturbations pourront évoluer d'un jour à l'autre. Un service alternatif a été élaboré sur base des membres du personnel d'Infrabel et de la SNCB ayant communiqué leur intention de travailler ces jours-là. Ainsi, seuls trois trains sur cinq (60%) rouleront samedi . Dimanche , deux trains IC sur trois (66%) et trois trains L et S sur quatre (75%) circuleront.

L'action aura également des conséquences sur le trafic ferroviaire international. L'impact le plus important concerne l'EuroCity Direct, entre Bruxelles et Amsterdam, qui ne circulera pas en Belgique pendant toute la période de l'action syndicale.

Que réclament-ils ?

Dans le viseur des deux petits syndicats SIC et SACT: la réforme des pensions (avec une augmentation de l'âge de la retraite pour le personnel de la SNCB), un projet de loi visant à supprimer le service de ressources humaines des chemins de fer HR Rail, une flexibilité accrue demandée au personnel ferroviaire et une réduction des fonds alloués à la SNCB, notamment. Les mesures envisagées par le gouvernement auront aussi un impact sur les voyageurs, préviennent-ils. L'Arizona prévoit par exemple de renforcer prioritairement les lignes à forte fréquentation et, donc, de limiter le nombre d'arrêts dans les gares à faible demande.

Pour aborder notamment l'avenir de HR Rail, le statut du personnel et la trajectoire budgétaire, les syndicats majoritaires du rail, soit la CGSP Cheminots et la CSC-Transcom, ont rencontré la semaine dernière le nouveau ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke (Les Engagés). S'ils considèrent qu'il existe une marge de manœuvre "relativement étroite" pour la négociation, les syndicats socialiste et chrétien ont tout de même décidé de se joindre à la grève générale du 31 mars. Le front commun entend poursuivre ensuite une série d'actions et des grèves tournantes avec plusieurs dates par mois jusqu'en juillet.

Se mettre en grève sans même avoir tenté de rencontrer le ministre, c'est irrespectueux

De leur côté, les trois sociétés du rail belge (HR Rail, Infrabel et la SNCB) voient dans l'initiative des SIC et SACT une action "prématurée et disproportionnée", dirigée contre un programme politique aux contours encore incertains.

"J'ai toujours eu le plus grand respect pour les personnes enclines au dialogue" mais "se mettre en grève sans même avoir tenté de rencontrer le ministre, c'est irrespectueux", a estimé M. Crucke.