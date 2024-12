Huit jeunes arrêtés après des tirs de feux d'artifice sur la police à Cureghem: "Ils ont tenté de mettre le feu au sapin"

Des incidents ont éclaté la nuit dernière sur la place du Conseil à Anderlecht, dans le quartier sensible de Cureghem, alors qu'une bande de jeunes a tenté d'incendier un sapin de Noël et a tiré des feux d'artifice en direction de la police. Huit suspects ont été interpellés.

Selon les informations rapportées par Het Laatste Nieuws, un groupe important de jeunes s'est rassemblé sur la place du Conseil aux alentours de minuit. "Les jeunes ont notamment tenté de mettre le feu au sapin de Noël sur la place et ont provoqué la police à un jeu du chat et de la souris", a déclaré Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi.

Ces événements se déroulent dans un contexte particulier pour le quartier de Cureghem, où un couvre-feu pour les mineurs est en vigueur la nuit du Nouvel An. Une mesure décidée par le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) afin de prévenir les débordements qui ont eu lieu les années précédentes.

Si cette décision vise à garantir la sécurité, elle est loin de faire l'unanimité. De nombreux habitants la contestent et la jugent injuste. Des recours ont même été déposés, mais le Conseil d'État a confirmé la validité du couvre-feu. Rappelons que les mineurs non accompagnés n'ont pas le droit de circuler dans les rues de Cureghem entre 22h et 6h du matin sans être accompagnés. Ceux qui ne respectent pas les règles risquent d'être arrêtés.