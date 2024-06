Info trafic: quel est l'état des routes ce lundi matin?

Sur cette E411, vous serez ralenti plus loin 10 minutes depuis Hoeilaart vers Bruxelles. Situation identique sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Everberg et sur l'E19 Anvers-Bruxelles depuis Zemst.

06h25

Les files habituelles débutent à Bruxelles

Sur le ring de Bruxelles : +3 minutes entre Grand-Bigard et Jette, puis 6 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen en direction de Zaventem. Ensuite 9 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo

2 petites minutes à ajouter sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et la Chaussée de Mons vers le ring de Bruxelles.