Info trafic: trafic assez dense avec pas mal d'accidents, quel est l'état des routes ce jeudi matin?

2 x 15 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles : entre Corroy-le-Grand et l'Aire de Bièrges puis entre Hoeilaart et Auderghem.

30 minutes à ajouter sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles depuis Bertem et sur cette même E40 venant d e gand entre Grand-Bigard et Berchem-Saint-Agathe.

08h09

Nouvel accident, sur la N4 cette fois

Pas mal de zones de ralentissements de 20 à 25 minutes sur notre réseau routier ce matin avec donc un trafic assez dense :

--> Tout d'abord à Liège, sur la E40 Aix-la-Chapelle-Liège entre l'Aire de Mélin et Herstal avec des remontées de files sur l'E25 venant de Maastricht à hauteur de l'échangeur de Cheratte.

--> sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et Léonard et de l'E40 Liège-Bruxelles entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne

--> Sur le ring extérieur entre Lillois et Groenendaal vers Zaventem.

--> Sur le ring intérieur entre Hal et Anderlchet-Nord puis entre Expo et Machelen et enfin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

30 minutes par contre sur le ring extérieur entre Expo et Dilbeek vers Halle.

Enfin, un accident s'est produit sur la Nationale 4 Namur-Arlon-Luxembourg à hauteur de Gembloux. il implique un camion et trois voiture et perturbe les deux sens de circulation.