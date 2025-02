Installation de pompe à chaleur ou poêle à pellets: tout ce qu'il faut savoir sur les primes énergies de la Région wallonne

Depuis la mise en place des primes énergie en Wallonie, les citoyens se sont massivement tournés vers certaines aides spécifiques. Trois primes se démarquent particulièrement : celles pour les pompes à chaleur, les chauffe-eaux thermodynamiques et les poêles biomasse. Tour d’horizon des montants, des conditions et de l’intérêt financier de ces dispositifs.

Jusqu’à 9.000 euros d’aide pour une pompe à chaleur

La troisième prime la plus sollicitée concerne les pompes à chaleur de chauffage ou combinées (chauffage et eau chaude). De base, cette prime s’élève à 1.500 euros, mais elle peut être multipliée par six selon les revenus du ménage, atteignant alors jusqu’à 9.000 euros.