Isaura Maenhaut et Anouk Geurts 6es après la 1re journée en 49erFX

Les deux Belges ont terminés les trois régates du jour en 7e, 4e et 15e position pour un total de 26 points. Les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi trônent en tête avec 15 unités.

En Nacra 17, c'est le championnat du monde qui se déroule à La Grande Motte. Luca Claeyssens et Eline Verstraelen pointent au 21e rang avec 36 points après trois régates. Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs sont 37es avec 53 points. Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien sont 44es et derniers avec 69 points. Les Italiens Ruggero Tita et Caterina Banti sont en tête avec 4 points.