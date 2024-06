"Je pense que la moitié de ma playlist vient de TikTok": comment cette application révolutionne-t-elle l'industrie musicale?

Partager:

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels, Tiktok est devenue l’une des applications les plus influentes, notamment dans l’industrie musicale. Près de 80% des utilisateurs disent utiliser Tiktok pour découvrir de nouvelles chansons. Mais faut-il percer sur Tiktok pour exister dans l’industrie musicale ?

TikTok et ses nombreux utilisateurs ont révolutionné l'industrie de la musique. En 2021, 175 chansons populaires sur TikTok ont été propulsées dans le classement Billboard USA. Au total 75% des utilisateurs découvrent de nouveaux morceaux et de nouveaux artistes via la plateforme. Deux tiers d'entre eux vont réécouter ces chansons sur les applications de streaming comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music. . "Je pense que la moitié de ma playlist vient de TikTok", "Souvent ce sont des petits passages musicaux, après je vais les écouter et je regarde si l'entièreté de la musique me plaît", "C'est comme ça que je découvre la plupart de mes sons", confient des passants rencontrés dans les rues de Liège. C'est comme ça que je découvre la plupart de mes sons

Autre phénomène, de nombreux anciens tubes connaissent à nouveau leur heure de gloire sur TikTok. Quelques exemples : "Rasputin" de Boney M, "Dreams" de Fleetwood Mac, ou encore "Careless Whisper" de George Michael. Une nouvelle vitrine pour les artistes L'application est devenue une nouvelle vitrine en or pour tous les artistes qui essayent de se faire connaître. C'est le cas de Clélia, une artiste belge émergente. Elle se sert de son compte TikTok pour promouvoir sa musique. "Une fois qu'on dépose les chansons, on peut par exemple choisir un extrait qui va etre plus mis en avant et là, je réfléchis à ce qui va être 'tiktokable'". Chaque utilisateur peut reprendre un son et faire une vidéo dessus. Ça peut être une danse, un playback, ou même un sketch. Plus il y a d'utilisateurs qui reprennent le morceau, plus ce morceau devient viral et envahit l'algorithme de TikTok. Benson Boone, par exemple, est un chanteur américain propulsé au-devant de la scène grâce à TikTok. Son dernier titre en date qui enregistre des millions d'écoutes est "Beautiful Things".