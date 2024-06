Jens Schuermans termine à la 3e place sur le shorttrack à Val di Sole

Schuermans a pris la tête de la course dans l'avant-dernier tour mais a dû s'avouer vaincu au sprint pour la victoire derrière le Néo-Zélandais Sam Gaze, champion du monde en titre, et le Français Victor Koretzky. Pierre de Froidmont, l'autre Belge au départ, a pris la 9e place.

"C'est fantastique", s'est réjoui Schuermans. "J'avais déjà terminé sur le podium ici il y a quelques années. J'en garde de bons souvenirs et j'en ajoute encore un. Je suis resté à l'avant durant la majorité de la course, j'ai pris la tête dans l'avant-dernier tour et j'ai roulé à fond jusqu'à l'arrivée. Sam et Victor m'ont dépassé mais un podium, c'est merveilleux pour moi."