La Belgique dans le top 3: le nombre de tués sur nos routes a diminué de 25% depuis 2019

Les 27 Etats membres ont pour objectif de réduire de moitié le nombre de morts et blessés graves sur les routes d'ici 2030, et de s'approcher de zéro d'ici 2050. Malgré les progrès, les derniers chiffres européens sur le nombre de tués sur les routes ne permettent actuellement pas d’atteindre ces objectifs.

Mais si les progrès sont plus qu'encourageants, les efforts doivent être poursuivis et amplifiés pour atteindre les objectifs européens, la Belgique ne figurant en moyenne de tués par million d'habitant qu'au milieu du peloton de la sécurité routière. L'Union européenne dénombrait encore 20.400 décès sur ses routes l'an dernier, dont 483 en Belgique, soit 43 par million d'habitants.

"Ces nouveaux chiffres en matière de sécurité routière confirment la tendance qui se dessine en Belgique : des routes toujours plus sûres pour toutes et tous, avec une réduction significative du nombre de tués", s'est réjoui Georges Gilkinet. "Les progrès que l’on observe aujourd’hui témoignent des efforts continus entrepris depuis le début de la législature : renforcement des contrôles, attention particulière accordée à l’égard des usagers actifs et vulnérables notamment dans le nouveau Code de la voie publique, diminution du seuil de tolérance pour la consommation d’alcool au volant, interdiction du gaz hilarant, meilleure lutte contre la récidive...", a-t-il ajouté.

"Nous devons donc absolument poursuivre la lutte contre les comportements dangereux qui sont les plus grands tueurs sur nos routes : les excès de vitesse, la conduite sous influence et la distraction au volant, notamment avec l'utilisation de smartphones. Nous devons également renforcer la lutte contre la récidive de ces comportements dangereux au volant, avec des outils adaptés et efficaces, comme des formations de réhabilitation pour les mauvais conducteurs. Pour rendre nos routes plus sûres, nous avons tous un rôle à jouer : des communes à l’Europe, en passant par la société civile, les entreprises et les citoyens. Ensemble, nous devons transformer ces progrès en succès durables, en créant un environnement où chaque usager, qu'il soit piéton, cycliste ou automobiliste, peut circuler en toute sécurité", conclut Georges Gilkinet.