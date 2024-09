La sélection belge, emmenée par Bart Swings, veut frapper fort en Italie

Les championnats du monde de roller débutent vendredi sur une toute nouvelle piste en Italie. Les participants belges sont arrivés à Montesilvano plus d'une semaine avant le début de la compétition. "Chaque piste est différente et il faut quelques jours pour s'adapter à la piste parabolique", a expliqué la cheffe d'équipe, Anja Decoster. Sept jours d'entraînement devraient suffire aux dix patineurs belges, parmi lesquels la tête d'affiche, Bart Swings.

Cette année, les championnats du monde font partie des World Skate Games et se dérouleront dans plusieurs villes italiennes du 6 au 22 septembre. Des milliers d'athlètes d'une centaine de pays, pratiquant 12 sports différents, entreront en action.

Dix patineurs représenteront la Belgique : Bart Swings, Jason Suttels et Indra Médard chez les messieurs, Jorun Geerts, Fran et Stien Vanhoutte (qui ne concourra que sur la piste) chez les dames, ainsi que Stan Beelen, Sietse Troost, Lyssa Vansteenkiste et Louka Leemans en juniors.