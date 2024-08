L'aéroport de Charleroi de nouveau opérationnel après des réparations effectuées en urgence

Les travaux ont commencé à 14h45 et ont été prolongés jusqu'à 16h30 environ, a précisé la porte-parole, Nathalie Pierard. "En conséquence, certains vols ont été déviés vers d'autres aéroports proches et des retards sont à prévoir sur quasi l'ensemble des vols", a indiqué la porte-parole. Ces vols seront principalement déviés à Liège.

Plus aucun décollage ni atterrissage n'a été permis à l'aéroport de Charleroi ce samedi après-midi en raison de "réparations urgentes et indispensables" qui doivent être effectuées sur la piste pour assurer la sécurité des passagers, a indiqué une porte-parole de l'aéroport wallon. Selon les informations de RTL info, ces réparations interviennent pour des "dégradations" dont la nature n'a pas été précisée. Elles ne seraient pas liées à la météo.

On apprend ce samedia aux alentours de 17h que les travaux sont terminés;

Des retards de vols vont être cumulés ce samedi. Sur le site de l'aéroport, on constate une annulation et cinq retards pour les départs, et un vol annulé à l'arrivée. Pour voir les trajets concernés, vous pouvez consulter le site de l'établissement ici. Un retour total à la normale est prévu en "début de soirée".

L'aéroport de Charleroi nvite les voyageurs à suivre le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne.