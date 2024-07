"C'est inacceptable": de longues files d'attente devant l'aéroport de Charleroi "sans eau et exposés au soleil", que se passe-t-il?

Vous êtes plusieurs personnes à nous avoir interpellés via le bouton orange Alertez-Nous au sujet de longues files d'attente devant l'aéroport de Charleroi.

Hélène et sa famille sont arrivés à l'aéroport aux alentours de 16h afin de se rendre en Italie. "Les passagers sont filtrés par vols", poursuit notre interlocutrice par téléphone. "Il y a un énorme file, on a attendu 1h15 dehors. A priori, tous les vols sont retardés d'une quarantaine de minutes."

"Femmes enceintes, personnes âgées, enfants attendent d’avoir l’autorisation de rentrer dans le terminal 2 de l'aéroport de Charleroi", nous indique Hélène* ce samedi après-midi via le bouton orange Alertez-Nous. Selon ce témoin, cette attente se déroulerait "sans eau et exposés au soleil". Comme elle, de nombreux futurs vacanciers ont dû patienter devant l'établissement alors que les températures extérieures avoisinent les 30 degrés.

Ce qui a poussé notre témoin à nous signaler cette pénible situation est notamment le manque de prise en charge des personnes les plus fragiles. "Voir des personnes âgées ou des femmes enceintes, comme ça, c'est inacceptable."

L'aéroport de Charleroi souligne que des bouteilles d'eau ont bel et pris été distribuées aux passagers en attente. "Il est possible qu'il y ait eu un délai entre le début de la formation des files et la prise de décision de cette distribution."

La situation est, semble-t-il, "revenue à la normale". Hélène et sa famille devraient arriver dans les temps sous le soleil de l'Italie. Et ainsi commencer sereinement leurs vacances.