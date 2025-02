Le gouvernement De Wever pourrait autoriser les caméras qui utilisent la reconnaissance faciale: voici à quoi elles serviraient

L’utilisation de caméras équipées de reconnaissance faciale en Belgique reste un sujet sensible et encore non tranché. Actuellement, cette technologie n’est ni officiellement interdite, ni autorisée.

Toutefois, le nouvel accord de gouvernement mené par Bart De Wever prévoit d’étudier la possibilité de son usage, sous un "cadre juridique strict et précisément défini". Dans l'accord de gouvernement, il est précisé : "Nous facilitons les champs d’expérimentation pour les nouvelles applications opérationnelles et les nouvelles technologies. En l’occurrence, il peut s’agir, par exemple, du déploiement de la technologie de reconnaissance faciale pour la détection des condamnés et des suspects".