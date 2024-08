Le mentorat pourrait permettre de diminuer le chômage chez les jeunes via un accompagnement personnalisé

Partager:

Et si le mentorat était la solution pour diminuer le chômage en Wallonie, surtout celui des jeunes? Le mentorat, c'est l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi par une personne de référence, bénévole mais aussi expérimentée. Le nouveau gouvernement wallon y croit et investit en la matière. Objectif: dans les prochaines années, la mise en place de 2.000 nouveaux duos.

Maryvonne, retraitée, joue le rôle de mentor. Christella, 20 ans, elle, souhaite trouver son orientation et sa place dans le monde du travail. Depuis plus de 4 mois, toutes deux collaborent afin de remplir ses objectifs. "Tu m'apprends des choses, je me remets aussi en question, je peux aussi te transmettre mon expertise, et c'est vraiment à deux qu'on peut avancer et que tu peux avancer", lui confie Maryvonne.

Première étape, une remise en confiance du jeune et une mise en avant de ses qualités et compétences. "C'est travailler l'axe, moi j'appelle ça 'que veux-je': qu'est-ce que je veux dans la vie, c'est un petit peu le rêve. Et puis il y a la réalité de terrain, c'est 'que peux-je': qu'est-ce que je peux faire, parce qu'il n'y a pas un job idéal, mais c'est rencontrer le job qui est le plus proche de ce qu'elle souhaite", explique Maryvonne. Un travail et une collaboration qui fonctionnent: Christella est désormais plus apaisée par rapport à ses compétences et elle a défini ses objectifs. "On travaille beaucoup sur moi, sur la confiance en moi, donc je suis fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai parcouru. Et j'évolue, je vois mes compétences, mes qualités, ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire, ce que je peux apprendre, ce que j'ai déjà appris. Et donc c'est vraiment tout un travail sur moi où j'évolue", nous dit Christella. Le nouveau gouvernement wallon veut investir dans le projet La recherche d'emploi s'est terminée pour Ursula, 29 ans. Après avoir reçu une série de refus, elle a fait une formation avec un mentor et elle vient de trouver un travail dans les ressources humaines. Son accompagnateur lui a donné de bons conseils.