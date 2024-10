Les arrêts maladie étaient-ils justifiés? 53.900 dossiers de contrôles médicaux fuitent grâce à un hacking

La fuite de données a eu lieu le 23 septembre, selon le message sur le site web, et le 1er octobre, "un tiers non autorisé" a rendu l'information publique. Les dossiers qui ont fait l'objet de la fuite datent du mois de juillet 2023 jusqu'au 23 septembre. Le Vif, Het Laatste Nieuws et De Morgen ont précédemment rapporté que les cybercriminels de KillSec étaient à l'origine du piratage. Toujours selon les journaux, H&M et bpost, entre autres, travaillent avec MediCheck.

Les données divulguées consistent en les noms et prénoms des patients, leur adresse si une visite à domicile a été effectuée, la date de début et de fin de l'attestation, le pourcentage d'incapacité de travail, le type d'attestation (première attestation, prolongation ou rechute) et les commentaires éventuels du médecin pour l'employé.