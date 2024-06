Les Belgian Arrows sortent les Pays-Bas et passent en quarts de finale

Dimitri Van den Bergh (PDC 8) et Kim Huybrechts (PDC 36) se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde de darts, samedi à Francfort en Allemagne. Le duo des Belgian Arrows a renversé les Néerlandais Michael van Gerwen (PDC 2) et Danny Noppert (PDC 12), 8-2.

Les Belges ont tenu une moyenne inférieure sur trois fléchettes (97,31 contre 100,96) mais ils ont été irréprochables au checkout avec 53,3% de réussite, contre seulement 14,3% aux Bataves.

En quarts de finale, Van den Bergh et Huybrechts affronteront l'Italie de Massimo Dalla Rosa (non classé) et Michele Turetta (PDC 133). Celle-ci a sorti les Australiens Damon Heta (PDC 11) et Simon Whitlock (PDC 49), 8-7.

L'année dernière, les Belgian Arrows ont atteint les demi-finales.