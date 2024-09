Les enseignants doivent introduire leurs demandes d'interruption de carrière en ligne

Une période de transition est prévue jusqu'à la fin du mois de décembre pour les enseignants afin qu'ils puissent se familiariser avec la procédure en ligne.

Concrètement, pour introduire une demande auprès de l'Office national de l'emploi, il faut: informer son employeur; ce dernier complète sa partie de la demande d'allocations via le portail de la Sécurité sociale; ensuite, c'est le travailleur qui complète la demande via l'application Break@work; et enfin, l'Onem envoie sa décision dans l'e-Box.