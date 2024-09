Les étudiants ont repris le chemin des auditoires: où en est le fameux décret paysage?

À Liège, 28 000 étudiants ont entamé leur rentrée à l'université, parmi eux, Sacha et Emilia. Ils l'avouent, difficile de s'y retrouver face aux nombreuses réformes de ces dernières années.

"C'est difficile à suivre, en début d'année, on calcule un peu nos crédits pour savoir ce qu'on doit passer pour l'année d'après et en cours d'année ça change, du coup, on se rend compte qu'on a un peu juste, ce n'est pas facile à suivre", explique l'étudiante. "Ça fait 4 ans que je suis à l'université, il y en a eu 3, je pense et qui changent vraiment tout et qui ne sont pas du tout clairs, il n'y a pas un chemin et on sait ce qui se passe pour chaque personne, tout le monde est dans des cas de figure très différents, très précis, très particuliers", ajoute l'autre étudiant.