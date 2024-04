Les jeunes ne pourront plus faire de têtes au football: "Le cerveau s'abîme, comme pour la maladie d'Alzheimer"

Depuis le 7 mars, les têtes lors des entraînements et des matchs de football des enfants de moins de 10 ans sont interdites. Elles pourraient avoir de lourdes conséquences pour la vie sociale, la santé mentale et la scolarité des jeunes joueurs.

Les jeunes joueurs sont quant à eux très déçus : "Le jeu de tête, ça fait partie du football. Quand je fais une tête, deux secondes après je n'ai déjà plus mal" raconte l'un d'eux.

Une interdiction peu impactante pour les jeunes

Cette initiative n'est pas sans précédent, puisque des mesures similaires ont déjà été mises en place dans des championnats de jeunes en Écosse et en Angleterre. Et elle avait déjà été étudiée par l'ACFF qui avait pris plusieurs mesures pour limiter les chocs à la tête.

De plus, à un jeune âge comme celui des moins de 10 ans, le jeu de tête est peu fréquent, ce qui limite les répercussions sur les tactiques de jeu habituelles. "En U6 et en U7, on prône déjà un jeu au sol. Aucun ballon ne quitte le sol. Et dans le jeu à 5, on préconise un jeu au sol, rapide et court", explique Julien Chalet, membre de l'association des clubs francophones de football. En résumé, il y a "très peu de têtes".