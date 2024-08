Les maisons 4 façades, un modèle en perte de vitesse ? "Les politiques veulent densifier l'habitat"

Pendant des dizaines d’années, la villa quatre façades a constitué un modèle à suivre. Aujourd’hui, l’impact sur l’environnement et le coût obligent les Wallons à repenser leur manière d’occuper le territoire.

En 15 ans, la construction de nouvelles maisons quatre façades a été divisée par deux, passant de la création de plus de 5 000 logements quatre façades par an sur la période 2000-2010 à environ 2 000 par an ces dernières années.

C'est à partir des années 1930 que le modèle de la villa quatre façades s'est imposé. Dans les années 1970, la croissance des ménages avec enfants a entraîné un besoin accru en logements de grande taille, d'où le succès de ces habitations. De plus, la mobilité en voiture a permis aux ménages de quitter les villes pour s’installer dans les périphéries et dans un cadre plus vert.