Les partis politiques peuvent-ils inonder nos boîtes aux lettres de tracts électoraux?

Les autorités compétentes sont formelles : cela est tout à fait autorisé puisque les tracts ne sont pas considérés comme de la publicité. Ils précisent que l’autocollant "STOP PUB" ne concerne que la publicité et la presse gratuite qu'on dit "non-adressées", autrement dit tout ce qui ne vous est pas adressé personnellement, avec votre nom et prénom.

"La propagande électorale étant considérée comme une forme de marketing direct, vous ne devez fournir aucune justification", précise l'Autorité de Protection des Données. "Le politicien concerné est obligé de vous répondre dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois et de vous informer de la suite qu'il a donnée à votre demande (suppression de vos données,…)."