Les prisons manquent de personnel: combien ça gagne, un agent pénitentiaire?

Le salaire de départ minimum s'élève à 29 266 euros brut par an. Il faut y ajouter des avantages comme des indemnités pour le travail du soir et de nuit, une indemnité pour le samedi à 150 %, et une double rémunération pour les dimanches et les jours fériés.

A cela s'ajoute la gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail, et 26 jours de congé par an et en plus 3 jours fériés, 2 jours de pont et possibilité de récupération des jours de congé entre Noël et le Nouvel An

