Les résultats sont tombés: quel taux de réussite pour le CEB?

La moyenne des résultats obtenus cette année par l'ensemble des élèves est de 70,98 % en français, 73,99 % en mathématiques et de 78,40 % en éveil (histoire-géographie et sciences). Par rapport à l'an dernier, les résultats en éveil sont en légère augmentation (+ 3,25 %), tandis que les résultats en mathématiques sont stables (+ 0,41 %) et ceux de français en légère diminution (- 2,94 %).

Décidé en 2006 et obligatoire depuis 2009, le CEB a pour objectif d'évaluer équitablement tous les élèves de 6e primaire et de les certifier sur la base d'un même examen et d'attester, à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que ceux-ci ont atteint la maitrise des compétences attendues à la fin des six années d'études primaires.