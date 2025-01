Ludovic, sans domicile fixe, a pu réveillonner dans sa maison d'accueil: "Ça fait du bien, surtout pour les enfants"

C'est notamment le cas de Ludovic, expulsé de son logement. "On s'est retrouvé ici avec tous les enfants, en transitoire et après, ici, en maison d'accueil. C'est très dur parce que j'ai mes enfants qui sont écartés aussi, ils sont dans un service adapté. Je les ai pendant les week-ends, les jours de fête,... On fait avec, on n'a pas le choix", confie-t-il.

En cette période de fêtes, cet apéro organisé par des éducatrices de la maison d'accueil met du baume au coeur. "Ça fait du bien, surtout pour les enfants. Nous ça va, on est adultes, on prend sur les épaules, mais c'est les enfants qui en pâtissent un petit peu", poursuit Ludovic.

"On a l'impression d'être une grande famille" ajoute Alicia, présente dans la maison d'accueil avec son compagnon et ses trois enfants, avant de poursuivre avec son souhait pour la nouvelle année. "Trouver une maison", dit-elle sans la moindre hésitation. "Je suis déjà à 39 refus, j'en ai encore eu un ce matin. On cherche, on ne baisse pas les bras et on garde le sourire malgré tout. Trouver une maison, c'est le plus important pour mes enfants et moi".