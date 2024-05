MeToo, racisme, droits des LGBTQIA+: "Le wokisme, ça n’existe pas"

Dans quel sens va pour vous le respect de l'autre aujourd'hui, entre le wokisme, le respect des droits des femmes, ou non, les discriminations raciales, sur la sexualité, est-ce qu'on n'est pas en train de détricoter un peu tous les enseignements acquis ces dernières décennies ?

C'est en clair-obscur, je dirais, parce qu'il y a des choses qui ont évolué, par exemple pour les personnes LGBTQIA+, il y a récemment une enquête qui a été faite par l'agence européenne qui montrait que, en tout cas en Belgique, les personnes LGBTQIA+, se sentent mieux respectées. Mais néanmoins, 53% disaient avoir été harcelées l'année précédente, donc c'est énorme, c'est-à-dire une personne sur deux. Et quand on regarde là, un effet de ces harcèlements et de ces discriminations, c'est une personne sur trois qui a pensé au suicide, et pour les trans c'est une personne sur deux. Donc on est loin d'avoir gagné, et au niveau européen on est loin d'avoir gagné, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe en Turquie. Depuis 2015, alors que la Turquie n'est pas dans l'Union Européenne, mais en tout cas à cheval entre deux continents, depuis 2015, la pride est interdite, donc c'est pour ça que nous on sera à la pride ce samedi. Et sur la question des droits des femmes, là aussi il y a des choses qui ont évolué, mais en même temps, on le voit d'ailleurs avec les scandales MeToo, il y a encore beaucoup de choses à faire pour changer les violences que vivent les femmes.