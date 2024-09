Michèle George et Laurens Devos prolongent leur titre lors de l'avant-dernière journée

Michèle George et son cheval Best of 8 ont remporté la compétition avec 81,470% dans le cadre du Château de Versailles. George, 50 ans, gagne le septième titre paralympique de sa carrière. Elle égale le record belge du sprinteur en fauteuil roulant Paul Van Winkel.

Laurens Devos a dominé en trois sets le Français Lucas Didier, 11-9, 11-7 et 11-7, pour ajouter, à 24 ans seulement, une troisième médaille d'or à sa collection.

La Belgique a semblé remporter une troisième médaille samedi. La nageuse Tatyana Lebrun (SM10) avait décroché le bronze sur 200m quatre nages après la disqualification de la Néerlandaise Lisa Kruger. Mais cette disqualification a été annulée en appel et Lebrun a reculé au quatrième rang.

Tim Celen (MT2) a connu une journée frustrante dans la course en ligne de para cyclisme pour les coureurs des catégories combinées MT1 et MT2. Le Limbourgeois, l'un des favoris, a connu un ennui mécanique en début de course et a fini sixième. Ewoud Vromant (MC2) s'est classé huitième dans la course en ligne pour les coureurs MC1, MC2 et MC3.