Moins de références bibliques et "un état d'esprit différent": à quoi ressemblent les cours de religion à l'école aujourd'hui?

Les cours de religion dans lesquels on devait apprendre des versets de la Bible par coeur sont révolus. Aujourd’hui, ces cours servent de lieu de questionnement et de réflexion pour les élèves.

Il y a trois ans, le texte reprenant les missions de l’école chrétienne a été revu. Désormais, il comprend de nombreux points qui ont pour objectif de placer l’élève au cœur de son projet éducatif et de l’ouvrir sans réserve à la totalité de l’expérience humaine.

Les principaux points de ce texte sont une éducation pour la personne - pour offrir un milieu relationnel le plus favorable à chaque élève, trouver une place dans les relations interpersonnelles -, une éducation par la culture ainsi qu'une éducation sur la société démocratique afin d'éduquer de manière à former des membres actifs et responsables de sociétés ouvertes et autonomes.