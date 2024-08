Nicky Degrendele manque la qualification pour la course aux médailles

Nicky Degrendele a manqué de justesse une qualification en finale de l'épreuve féminine de keirin aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La pistarde de 27 ans a terminé 4e de sa demi-finale, jeudi, alors que seules les trois premières allaient disputer la course aux médailles. Degrendele est reversée dans la finale B, pour les places 7 à 12.

Partie à l'arrière du groupe, Nicky Degrendele a eu de la peine à remonter ses concurrents pour accrocher une place dans le top 3. Il lui aura manqué quelques mètres, puisqu'elle termine à 13/1000es de l'Allemande Emma Hinze, 3e. La Néerlandaise Hetty van de Wouw a été la plus rapide devant la Britannique Katy Marchant (+0.056) et Hinze (+0.101).

La course pour les places 7 à 12 se disputera à 19h01. La course pour l'or aura lieu dix minutes plus tard.

Nicky Degrendele avait pris la 3e place de son quart de finale, plus tôt dans la soirée, mais elle avait chuté à la suite d'un contact entre la Néerlandaise Steffie van der Peet et la Chinoise Yuan Liying. Sa roue s'était brisée et Degrendele avait mordu le parquet juste après avoir passé la ligne d'arrivée, mais la native de Knocke-Heist s'était relevée sans dommages apparents.