Nos journalistes ont accompagné des agriculteurs liégeois qui se sont rendus à Bruxelles: récit d'une matinée hors du commun

C'est une édition spéciale qui a eu lieu aujourd'hui dans le RTL info 13h. En cause, l'importante mobilisation des agriculteurs à Bruxelles. Pour l'occasion, toutes nos équipes se sont mobilisées sur le terrain pour vous faire vivre, heure par heure, le déroulé de cette journée hors du commun.

Il est 3 heures du matin, et des dizaines de tracteurs illuminent déjà l'autoroute. Leur direction est la même pour toutes et tous : Bruxelles. À l'avant du cortège, les dernières consignes sont données. Le but ? Que tout se passe le plus calmement et sereinement possible. "Il faut que ça se passe bien, mais il faut aussi qu'on se fasse entendre", déclare un des agriculteurs du cortège.