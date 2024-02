"Nous sommes fortement déçus": et maintenant, que vont faire les agriculteurs?

"Nous sommes fortement déçus. Nous avons été entendus, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Rien", a réagi Florian Poncelet, à l'issue d'une rencontre avec le cabinet du président du Conseil européen, Charles Michel. "Ils ont trouvé 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, mais pour l'agriculture, il n'y a pas un milliard", a encore déploré le jeune agriculteur alors que se tient à Bruxelles un sommet européen extraordinaire consacré à l'aide à l'Ukraine.

Environ 1.300 tracteurs et plusieurs milliers d'agriculteurs ont rallié jeudi la capitale, et le quartier européen, pour faire entendre leurs revendications: des prix justes payés aux agriculteurs, moins de charges administratives, plus de souplesse dans l'application des normes environnementales, la fin des accords de libre-échange comme celui en négociation avec le Mercosur... Alors que des centaines de tracteurs quittaient Bruxelles en fin d'après-midi, Florian Poncelet estime que la manifestation "s'est bien passée", sans gros incident à déplorer. "Notre détermination est plus grande encore ce soir que ce matin", conclut Florian Poncelet, pour qui la motivation dans les rangs de la FJA est "impressionnante."