Pairi Daiza: dernière journée pour admirer les pandas nés en Belgique

Les visiteurs pourront toujours voir les pandas Hao Hao et Xing Hui, arrivés en Belgique il y a dix ans, dans le cadre d'une collaboration entre le parc animalier et la Chine. Les parents des trois ursidés nés en Belgique resteront en effet au sein du parc de Brugelette quelques années encore.

Tian Bao est né au sein de Pairi Daiza en 2016. Le couple Hao Hao et Xing Hui avait ensuite donné naissance à des jumeaux en 2019, prénommés Bao Di et Bao Mei. Ces trois pandas s'envoleront mi-décembre et rejoindront la "Giant Panda Base" de Bifengxia, un centre de recherche et d'élevage situé dans la province du Sichuan, précise Pairi Daiza.