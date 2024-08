Pas de procès à huis clos pour l'homme qui a publié des photos nues de personnalités

Le procès de l'homme poursuivi pour avoir diffusé des photos et vidéos dénudées de personnalités flamandes ne se déroulera pas à huis clos, a décidé le tribunal correctionnel de Gand mercredi. Les prévenus et les victimes ne peuvent démontrer que leurs intérêts "pourraient être gravement ou excessivement lésés" par un procès public, selon le président du tribunal.

Les avocats du prévenu G.R. souhaitaient un procès à huis clos car un certain nombre d'incriminations concernent des mineurs. "Il s'agit d'une affaire très médiatique et nous n'avons pas l'intention de participer à un spectacle public", a soutenu l'avocat Wahib El Hayouni.

Le tribunal correctionnel a finalement rejeté la demande de huis clos.

Début octobre 2020, des photos et des vidéos de Peter Van de Veire, Stan Van Samang et Sean Dhondt, entre autres, ont circulé sur les réseaux sociaux. Les victimes avaient été piégées par le faux profil d'une femme se faisant appeler Eveline, qui les avait convaincues de lui envoyer des photos et des vidéos dénudées.

G.R., un étudiant de 27 ans à l'époque, avait été interpellé à la suite d'une enquête menée par la Federal computer crime unit (FCCU) de la police fédérale. Il était passé aux aveux et avait été libéré sous strictes conditions.

Le suspect avait été à nouveau interpellé à la fin du mois de novembre 2022 pour avoir commis des faits similaires aux Pays-Bas, où il sévissait sous le nom d'Ariana, alors que l'enquête concernant les premiers faits était toujours en cours.

Il a été renvoyé en correctionnelle avec un complice originaire d'Anvers.