Pierre-Olivier Beckers candidat à la vice-présidence du Comité international olympique

Pierre-Olivier Beckers va poser sa candidature à la vice-présidence du Comité International Olympique (CIO). L'ancien président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a fait part de ses intentions aux membres de l'instance olympique internationale, a précisé un porte-parole du COIB à l'Agence BELGA, confirmant des informations du groupe Rossel.

Pierre-Olivier Beckers, 64 ans, est membre du CIO depuis 2012 et fut président de l'organisation olympique belge de 2004 à 2021 lors de quatre mandats. Il était en charge comme président de la coordination des Jeux Olympiques de Paris qui se sont achevés le 11 août dans la capitale française.

Quatre vice-présidents siègent au Comité exécutif du CIO. Ils sont élus pour quatre ans. Un de ces postes à pourvoir est celui de l'Arubéenne Nicole Hoevertsz qui arrive en fin de mandat et qui ne peut plus se représenter. L'Espagneol Juan Antonio Samaranch Jr, l'un des quatre vice-présidents, est aussi candidat à la présidence. Les deux autres vice-présidents, la Marocaine Nawal El-Moutawakel et l'Argentin Gerardo Werthein, ont été élus pendant quatre ans lors des Jeux Olympiques de Paris pour 4 ans.

Pierre-Olivier Beckers est aussi vice-président de la commission de coordination des JO de Los Angeles 2028, dirigée par Nicole Hoevertsz.