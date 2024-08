Pour Daniel, 65 ans, retourner à Coxyde dès qu'il le peut est une sorte de pèlerinage: "Ce sont des souvenirs de jeunesse gravés à vie"

"On en a connu plusieurs, il y avait 'Boule de Neige', c'était la première, puis Yambo, Blancart, Les Quatre Vents... Et bon voilà, j'ai encore fait un pèlerinage dans les dernières vacances de printemps. Certaines ont disparu avec des projets immobiliers sans doute plus ambitieux, mais la première, Boule de Neige, existe toujours, mais elle était envahie par la végétation et je pense qu'elle vit ses dernières heures", explique-t-il.

Ce vendredi matin, on replonge dans l'album photos de Daniel, 65 ans. Direction Coxyde ! Pour lui, c'est l'endroit sur terre qui représente le mieux les meilleurs souvenirs de vacances, et où il revient toujours avec le même plaisir, souvent à Pâques, avec ses trois petits-enfants, l'occasion de réaliser, comme il dit, une sorte de pèlerinage, notamment à travers les maisons qui l'ont accueilli, lui et sa famille.

"J'y retourne évidemment moins souvent, mais avec les enfants et petits-enfants, une fois par an, on s'y retrouve, on loue un appartement et on revit les choses qu'on reproduit avec la génération suivante", dit-il.

Retourner à Coxyde, c'est aussi l'occasion de faire partager certaines activités du passé à la génération d'aujourd'hui. "On les a initiés au mini-golf, et chaque année maintenant, on va refaire un mini-golf. Pas spécialement toujours le mini-golf du petit-bois de Coxyde, il y en a d'autres. C'est vrai qu'on aime partager des souvenirs qu'on a pu vivre soi-même par avant", détaille-t-il.

C'était mieux avant ? Non, pas forcément pour Daniel, même si les souvenirs de Coxyde ont une saveur particulière. "Je les ai vécues avec des personnes qui maintenant ne sont plus là, mes parents, mes grands-parents. Ça restera toujours gravé dans ma mémoire, ça reste dans mes meilleurs souvenirs. J'ai eu des vacances superbes aussi avec notre fille, j'en revis avec mes petits-enfants maintenant. Il ne faut pas vivre uniquement dans le passé, mais c'est gravé à tout jamais dans ma mémoire".