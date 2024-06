Près d'un millier de policiers mobilisés pour le "week-end sans alcool ni drogue au volant": "Pas mal de conducteurs n'ont pas encore compris le message"

La police fédérale organise ce genre d'opérations plusieurs fois sur l'année. Ces dernières se font dans un cadre préventif avec l'objectif de rappeler l'importance d'une conduite sans alcool, a indiqué Grégory Blaise, commissaire au sein de la police fédérale de la route.

En seulement deux heures, plus de 350 véhicules ont été contrôlés à Châtelet. Les automobilistes sont d'abord soumis à un test de détection. "Tous les véhicules qui se présentent au niveau du contrôle sont contrôlés pour l'alcoolémie. Et les véhicules qui sont évidemment positifs, le contrôle sera poussé plus en avant. Mais on contrôle aussi d'autres éléments du véhicule, tels que les permis de conduire ou les matriculations", détaille le commissaire.